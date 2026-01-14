Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Liguria
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Liguria, Italia

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 11 habitaciones en Camogli, Italia
Villa 11 habitaciones
Camogli, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Venta en Camogli – Chalet exclusivo con impresionantes vistas al mar en el corazón del Parqu…
$3,39M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Liguria

villas

Parámetros de las propiedades en Liguria, Italia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir