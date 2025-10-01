Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Liguria
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Liguria, Italia

Sanremo
61
Bordighera
31
Alassio
24
Imperia
6
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Adosado Adosado 8 habitaciones en Campofilone, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
$492,917
Dejar una solicitud
Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Área 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Terni, Italia
Casa 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
$176,042
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa 14 habitaciones en Terni, Italia
Villa 14 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 14
Área 450 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Falerone, Italia
Casa 11 habitaciones
Falerone, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
$187,778
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Cavalese, Italia
Casa 4 habitaciones
Cavalese, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Remax
Idiomas hablados
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 14 habitaciones en Bevagna, Italia
Villa 14 habitaciones
Bevagna, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa to be completed within a park of 2,500 m2. Surface with accessories for over 600 squar…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированны…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Terni, Italia
Villa 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Located in the coveted hills of Garda, Ai Beati, and only 5 minutes from the dynamic city ce…
$2,74M
Dejar una solicitud
Property InvestProperty Invest
Villa 4 habitaciones en Pula, Italia
Villa 4 habitaciones
Pula, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Número de plantas 2
Is Molas Resort, un complejo de golf y spa de lujo con excelente infraestructura, ofrece a l…
$2,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 320 m²
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
$5,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Piombino, Italia
Villa 6 habitaciones
Piombino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 800 m²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Tipos de propiedades en Liguria

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Liguria, Italia

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir