Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Provincia di Imperia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Provincia di Imperia, Italia

Sanremo
27
Bordighera
21
Ventimiglia
6
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Sanremo, Italia
Villa
Sanremo, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 347 m²
Compartir con amigos
$2,47M
Dejar una solicitud
Villa en Vallebona, Italia
Villa
Vallebona, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
La villa de Liguria se encuentra en un hermoso lugar pintoresco, entre colinas verdes, con …
$765,798
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Provincia di Imperia

villas

Parámetros de las propiedades en Provincia di Imperia, Italia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir