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Villas en venta en Grosseto, Italia

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8 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Albinia, Italia
Villa 6 habitaciones
Albinia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 792 m²
LD-0735. Villa de lujo en venta en OrbetelloEn el sur de la Toscana, cerca del Cabo Monte Ar…
$2,75M
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Villa 6 habitaciones en Grosseto, Italia
Villa 6 habitaciones
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Villa Jenny a Cala PiccolaVilla en Monte Argentario se encuentra en la prestigiosa residenci…
$2,48M
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Villa 5 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Villa 5 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 280 m²
LD-1140. Casa de élite junto al mar en Monte ArgentarioEn uno de los lugares más prestigioso…
$2,93M
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Villa 4 habitaciones en Manciano, Italia
Villa 4 habitaciones
Manciano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
IT- Casa en venta - torre de repuesto 270 metros cuadradosEn un hermoso pueblo, en el corazó…
$1,13M
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Villa 6 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Villa 6 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
K-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк наци…
$11,72M
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Villa 6 habitaciones en Castiglione della Pescaia, Italia
Villa 6 habitaciones
Castiglione della Pescaia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 240 m²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Villa de dos niveles con vistas al mar en Punta AlaVilla de dos niv…
$1,93M
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Villa en Grosseto, Italia
Villa
Grosseto, Italia
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 800 m²
Número de plantas 3
La propiedad se encuentra en las colinas de Maremma, en la provincia de Grosseto, cerca de l…
$12,20M
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Villa en Grosseto, Italia
Villa
Grosseto, Italia
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 361 m²
La finca en Castiglione della Pescaya, compuesta por varios edificios rústicos con una super…
$13,30M
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