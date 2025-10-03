Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italia

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Cavalese, Italia
Casa 4 habitaciones
Cavalese, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Remax
Idiomas hablados
English, Русский
Chalet 5 habitaciones en Predazzo, Italia
Chalet 5 habitaciones
Predazzo, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Se vende una villa situada en la aldea de Val di Fiemme, en un lugar pintoresco y solar con …
$855,873
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir