  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italia

1 propiedad total found
Chalet 5 habitaciones en Predazzo, Italia
Chalet 5 habitaciones
Predazzo, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Se vende una villa situada en la aldea de Val di Fiemme, en un lugar pintoresco y solar con …
$855,873
Parámetros de las propiedades en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italia

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo
