Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italia

;
Salo
16
Maderno
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Villa 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 85 m²
GH-LV04726. Casa de esquina con vistas al lagoEn Gaino, en una hermosa residencia con piscin…
$445,436
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir