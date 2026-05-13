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Apartamentos con piscina en venta en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italia

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Salo
19
Maderno
13
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16 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
GH-LV04402-C. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$580,239
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 133 m²
GH-LV04440-E. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$556,795
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 110 m²
GH-LV04091. Brandy de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión, мы предлагаем к продаже …
$380,965
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
GH-LV05946-INT65. Apartamento con terraza panorámica y vista al lagoEn la orilla del lago en…
$325,989
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-LV04439-D. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$621,266
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Apartamento en Salo, Italia
Apartamento
Salo, Italia
Área 85 m²
GH-PV006493-3. Exclusivo apartamento de tres dormitorios con jardínofrece a la venta este en…
$565,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 77 m²
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
$411,442
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 82 m²
GH-LV044446-H. "Investigación de la empresa, Panadería de la República de China, роскошными …
$386,826
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 94 m²
GH-LV04599-8PT. PUBLICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y "Investigación de la UBANIA. Kвартира располо…
$405,581
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-LV04815-5C. Apartamentos en un edificio reformado Salo centerSalo, en el centro histórico…
$480,602
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 117 m²
GH-LV04402-A. Retor de la empresa de la industria del sector de la industria del sector. Br…
$498,185
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 115 m²
GH-LV044445-G Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$509,907
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Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 104 m²
GH-LV04820-1C. A Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в несколь…
$445,436
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
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Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
GH-LV04402-C. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-LV04600-7PT. Abedry. Brandy de la empresa de la industria. Panakovhoчное место или гараж…
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 71 m²
GH-LV06538. Apartamento de nueva construcción en Gardona RivieraOfrecemos a la venta un excl…
$492,324
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Tipos de propiedades en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italia

Baratos
De lujo
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