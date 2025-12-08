Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Calabria, Italia

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Parghelia, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Parghelia, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
La nueva residencia de Ocean Blue está a pocos pasos de las playas de alimentación blanca!  …
$155,007
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Parghelia, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Parghelia, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
Se vende un ático a 100 metros de la playa con una gran terraza con vistas al mar. El ático …
$256,525
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Briatico, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Briatico, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Secondary apartments in the very pleasant town of Briatico, near the entire infrastructure (…
$70,954
Dejar una solicitud
