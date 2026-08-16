Apartamentos en venta en Calabria, Italia

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Apartamento en Calabria, Italia
Apartamento
Calabria, Italia
Apartamento en venta en buen puente en la segunda planta en Monasterace (RC) Calabria cerca …
$59,509
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Apartamento 3 habitaciones en Monasterace, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Monasterace, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3
Apartamento con vistas al mar en Calabria. Venta urgente,Ideal para un alquiler diario.Rendi…
$46,605
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