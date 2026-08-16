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Propiedades residenciales en venta en Calabria, Italia

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casas independientes
3
5 propiedades total found
Apartamento en Calabria, Italia
Apartamento
Calabria, Italia
Apartamento en venta en buen puente en la segunda planta en Monasterace (RC) Calabria cerca …
$59,509
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Apartamento 3 habitaciones en Monasterace, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Monasterace, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3
Apartamento con vistas al mar en Calabria. Venta urgente,Ideal para un alquiler diario.Rendi…
$46,605
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Villa en Pizzo, Italia
Villa
Pizzo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Parte de la villa de 8 V en venta en el complejo residencial del Pizzo Beach Club y # 8212; …
$266,050
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Villa en Pizzo, Italia
Villa
Pizzo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Se vende villa totalmente amueblada en el parque de Portoada con un gran terreno ajardinado.…
$231,232
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Casa 3 habitaciones en Zambrone, Italia
Casa 3 habitaciones
Zambrone, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 1
La fabulosa villa en la pintoresca ciudad de Zambrone está en venta, con sus playas de arena…
$173,390
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Parámetros de las propiedades en Calabria, Italia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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