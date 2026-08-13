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Locales comerciales en venta en Bagno a Ripoli, Italia

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1 propiedad total found
Propiedad comercial 613 m² en Grassina, Italia
Propiedad comercial 613 m²
Grassina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 613 m²
KK-1261. Viña, bodega en ToscanaEsta finca de 41 hectáreas, situada en el corazón de la Tosc…
$3,28M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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