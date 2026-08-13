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Villas en venta en Ascoli Piceno, Italia

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San Benedetto del Tronto
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10 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-AH08U . Ensayos y documentos de la región de la Unión de Bulgaria, la Asociación de Bulga…
$1,76M
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Villa 6 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 6 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
BG-ABIV5601U Villa de lujo en estilo mediterráneo, San Benedetto del TrontoVilla de lujo est…
$3,52M
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Villa 15 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 15 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 15
Área 500 m²
Villa del siglo XIX con 2.000 m2 de parque con palmeras y árboles altos. Tres niveles de 164…
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Villa 16 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 16 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 16
Área 500 m²
Apartamento en el centro histórico en el segundo piso sin ascensor en un edificio de solo tr…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Acquaviva Picena, Italia
Villa 5 habitaciones
Acquaviva Picena, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
BG-ABIV5801U Villa de lujo cerca de AcquavivaVilla moderna con impresionantes vistas al mar.…
$2,29M
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Villa 6 habitaciones en Brecciarolo, Italia
Villa 6 habitaciones
Brecciarolo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 850 000 m²
BG-ABIV5201U Casa antigua en Marina del TrontoAntigua casa en Marina del Tronto, a 15 km de …
$2,05M
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Villa 5 habitaciones en Monteprandone, Italia
Villa 5 habitaciones
Monteprandone, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
BG-AH05U Hermosa casa en las colinas de MonteprandoneHermosa casa en las colinas de Montepra…
$2,34M
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Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-V5602U. Villa en primera línea en San Benedetto del TrontoCasa familiar, situada en prime…
$1,93M
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Villa 40 habitaciones en Offida, Italia
Villa 40 habitaciones
Offida, Italia
Habitaciones 40
Área 1 000 m²
Villa en tres niveles de más de 1.000 m2 con 40 habitaciones 9 baños 13 dormitorios, acabado…
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Villa 6 habitaciones en Castorano, Italia
Villa 6 habitaciones
Castorano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-V5101U. Reparto de la empresa de la industria de la industria de la industria de la indus…
$2,46M
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