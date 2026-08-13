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Propiedades residenciales en venta en Ascoli Piceno, Italia

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San Benedetto del Tronto
7
20 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-AH08U . Ensayos y documentos de la región de la Unión de Bulgaria, la Asociación de Bulga…
$1,76M
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Casa 14 habitaciones en Grottammare, Italia
Casa 14 habitaciones
Grottammare, Italia
Habitaciones 14
Área 750 m²
Casa para renovar en el centro histórico con un jardín vallado de 800 metros cuadrados. Dos …
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Apartamento 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
Segundo piso de mar de 80 metros cuadrados para ser revisado internamente Dos dormitorios ba…
Precio en demanda
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 6 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
BG-ABIV5601U Villa de lujo en estilo mediterráneo, San Benedetto del TrontoVilla de lujo est…
$3,52M
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Casa 22 habitaciones en Monteprandone, Italia
Casa 22 habitaciones
Monteprandone, Italia
Habitaciones 22
Área 440 m²
Antigua casa de campo para renovar con vista al mar dos plantas más ático Varios accesorios …
Precio en demanda
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Casa 9 habitaciones en Ripatransone, Italia
Casa 9 habitaciones
Ripatransone, Italia
Habitaciones 9
Área 260 m²
Número de referencia: N1058 Nombre de la propiedad: Casa Caffè Ubicación: En el país Ciudad/…
$209,272
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Villa 15 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 15 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 15
Área 500 m²
Villa del siglo XIX con 2.000 m2 de parque con palmeras y árboles altos. Tres niveles de 164…
Precio en demanda
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Villa 16 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 16 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 16
Área 500 m²
Apartamento en el centro histórico en el segundo piso sin ascensor en un edificio de solo tr…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Acquaviva Picena, Italia
Villa 5 habitaciones
Acquaviva Picena, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
BG-ABIV5801U Villa de lujo cerca de AcquavivaVilla moderna con impresionantes vistas al mar.…
$2,29M
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Apartamento 4 habitaciones en Montemonaco, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montemonaco, Italia
Habitaciones 4
Área 45 m²
Apartamento en planta baja en un edificio de solo dos apartamentos, sala de estar, dormitori…
$58,131
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Villa 6 habitaciones en Brecciarolo, Italia
Villa 6 habitaciones
Brecciarolo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 850 000 m²
BG-ABIV5201U Casa antigua en Marina del TrontoAntigua casa en Marina del Tronto, a 15 km de …
$2,05M
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Villa 5 habitaciones en Monteprandone, Italia
Villa 5 habitaciones
Monteprandone, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
BG-AH05U Hermosa casa en las colinas de MonteprandoneHermosa casa en las colinas de Montepra…
$2,34M
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Casa 5 habitaciones en Montemonaco, Italia
Casa 5 habitaciones
Montemonaco, Italia
Habitaciones 5
Área 70 m²
Casa de piedra renovada situada en un pueblo encantador al pie de la sala de estar Sibyl de …
$58,131
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Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-V5602U. Villa en primera línea en San Benedetto del TrontoCasa familiar, situada en prime…
$1,93M
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Casa 32 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Casa 32 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 32
Área 1 600 m²
Edificio en el centro ideal para empresas (para transformarse en apartamentos). Volumen 4,80…
Precio en demanda
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Villa 40 habitaciones en Offida, Italia
Villa 40 habitaciones
Offida, Italia
Habitaciones 40
Área 1 000 m²
Villa en tres niveles de más de 1.000 m2 con 40 habitaciones 9 baños 13 dormitorios, acabado…
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Apartamento 9 habitaciones en Grottammare, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Grottammare, Italia
Habitaciones 9
Área 214 m²
El espacio comercial de 40 metros cuadrados en ubicaciones privilegiadas y el alto tráfico p…
Precio en demanda
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Casa 17 habitaciones en Montemonaco, Italia
Casa 17 habitaciones
Montemonaco, Italia
Habitaciones 17
Área 560 m²
Stone building site in the village including more adjacent buildings is on three levels comp…
$139,515
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Villa 6 habitaciones en Castorano, Italia
Villa 6 habitaciones
Castorano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-V5101U. Reparto de la empresa de la industria de la industria de la industria de la indus…
$2,46M
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Apartamento 8 habitaciones en Ascoli Piceno, Italia
Apartamento 8 habitaciones
Ascoli Piceno, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
$426,996
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Tipos de propiedades en Ascoli Piceno

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Ascoli Piceno, Italia

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