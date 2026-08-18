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Apartamentos en venta en Ascoli Piceno, Italia

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Apartamento 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Apartamento 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
Segundo piso de mar de 80 metros cuadrados para ser revisado internamente Dos dormitorios ba…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Montemonaco, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montemonaco, Italia
Habitaciones 4
Área 45 m²
Apartamento en planta baja en un edificio de solo dos apartamentos, sala de estar, dormitori…
$58,131
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Apartamento 9 habitaciones en Grottammare, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Grottammare, Italia
Habitaciones 9
Área 214 m²
El espacio comercial de 40 metros cuadrados en ubicaciones privilegiadas y el alto tráfico p…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 8 habitaciones en Ascoli Piceno, Italia
Apartamento 8 habitaciones
Ascoli Piceno, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
$426,996
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