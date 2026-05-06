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Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir un apartamento ...? Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tier…
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Safed, Israel
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Safed, Israel
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