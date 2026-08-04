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Barrio residencial Har homa terrasse souccah

Jerusalén, Israel
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$915,120
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ID: 39676
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaMamtzi, 5

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Apartamento en venta en Jerusalén, en una calle pide en el distrito de Har Homa Alquiler Premium Cerca de tiendas, transporte público, sinagoga, parques etc... 5a planta en 6 con ascensor 4 piezas 87m2 + 15m2 de terraza con vista abierta 3 exposiciones 1 estacionamiento 1 sótano Precio: 2.790.000sh

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Jerusalén, Israel
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