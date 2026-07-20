  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Au centre avec terrasse hauts plafonds

Barrio residencial Au centre avec terrasse hauts plafonds

Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 38679
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
de
$820,000
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
de
$6,53M
Está viendo
Barrio residencial Au centre avec terrasse hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$869,200
Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca de Bograshov y el mar! Construcción reciente 3a planta con ascensor 2 piezas Mamad 38m2 + 6m2 balcón Calma y brillante 2 exposiciones : Sur, Oeste Perfecto para una inversión y vivir allí Precio: 2 650 000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Mostrar todo Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca del Dizengoff Center. Edificio reciente. 4a planta en 5 con ascensor. Tres habitaciones. 2 baños. 70m2 + 5m2 balcón en frente. Mamad, tranquilo y brillante. Techo alto de 3,5 metros. Solo arriba. 2 exposiciones: Sur, Oeste. Preci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$13,120
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir