  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Rue calme proche mer immeuble neuf

Barrio residencial Rue calme proche mer immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$2,74M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38470
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Khovevei Zion, 24

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Asdod, Israel
de
$633,040
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,05M
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Jerusalén, Israel
de
$656,000
Barrio residencial Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Está viendo
Barrio residencial Rue calme proche mer immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,74M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,33M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 piEces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,75M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir