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Barrio residencial Appartemnt moderne a arnona

Jerusalén, Israel
de
$934,800
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Barrio residencial Appartemnt moderne a arnona
1
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ID: 39602
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaArava, 35

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A 2 850 000 ILS, esta propiedad de 80 m2 (o 35 625 ILS / m2) ofrece una excelente relación calidad-precio para un edificio reciente con ascensor, balcón y aparcamiento cubierto en esta zona muy solicitada.

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Jerusalén, Israel
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