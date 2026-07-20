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Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli

Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
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ID: 38290
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaZohar, 20

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Venta exclusiva, En la familia y zona verde de Bavli 20 Zohar Street En la cuarta planta, un amplio apartamento de 3 habitaciones Increíblemente brillante 1 cuarto de ducha, 2 aseos Recientemente renovado Ascensor que sirve medio almacén ¡El edificio tiene una mamá y aparcamiento compartido!

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Tel-Aviv, Israel
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