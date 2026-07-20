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Barrio residencial Rothschild immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38342
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Barzilai, 5

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Levontin a pocos pasos de Rothschild! Hermoso edificio clasificado reformado. 4a planta en 5 con ascensor. Dos habitaciones. 45m2 + 5.5m2 de balcón abierto al cielo. Techos altos. 3 exposiciones. Vendido amueblado. Alquilado a las 8.300 horas/mes. Genial para una inversión como vivir allí. Precio: 3.350.000sh

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