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Barrio residencial Appartement nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
1/6/26
$1,19M
31/5/26
$1,19M
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ID: 36970
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 30

Sobre el complejo

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Tel Aviv-Yafo Detalles: Partes: 2 Piso: 3/4 Superficie: 50 m2 Descripción: Situado en la mejor ubicación de Tel Aviv, en la famosa calle peatonal y tranquila Nahalat Binyamin. En un edificio clasificado, ocupado sólo por 3 años. Renovado por un arquitecto. Equipo e instalaciones: Avivi Kitchen Aire acondicionado central mini Rodillos eléctricos Intercomunicación Cocina de gas y nevera Gran espacio de almacenamiento común para todo el piso

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Tel-Aviv, Israel
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