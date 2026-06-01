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Barrio residencial Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse

Tel-Aviv, Israel
de
$2,50M
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ID: 36999
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaGdud HaIvri, 34

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A pocos pasos del codiciado Mercado Levinsky, cerca de las típicas pequeñas calles de Florentine, Allenby y a solo 7 minutos a pie de Rothschild, un edificio completamente nuevo, entregado con acabados de alta gama. Varias 2 habitaciones en venta, una planta baja de jardín y un ático así como un gran espacio comercial. Posibilidad de adquirir todo el edificio.

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Tel-Aviv, Israel
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