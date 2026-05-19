  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Mate Yehuda Regional Council
  4. Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem

Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem

Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$2,77M
;
17
Dejar una solicitud
ID: 36726
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Mate Yehuda Regional Council

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto pastoral Jerusalén Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, esta nueva creación es una verdadera joya de bienes raíces. Ubicación ideal. Disfrute de un fácil acceso al transporte público, con el tranvía a poca distancia, y explore las atracciones de la ciudad: a sólo 8 minutos del Shuk Mahane Yehuda y a 15 minutos de la famosa Mamila y el casco antiguo. Características del proyecto Vistas panorámicas del bosque de Ein Kerem, visitan los museos más grandes de Jerusalén. Aparcamiento subterráneo seguro con puerta eléctrica. Cubierta exterior en auténtica piedra de Jerusalén. Elegante vestíbulo amueblado con materiales de lujo. Ventanas de doble acristalamiento con marco de aluminio. 3 ascensores de lujo, incluyendo ascensores Shabat. Varios espacios de entretenimiento, jardín ajardinado, biblioteca, billar y gran sinagoga. Salón privado de alta gama. Espacio reservado para el Souccot. Características de los Apartamentos : Sistema doméstico inteligente para una gestión óptima de la electricidad. Cocina de alta gama de marcas reconocidas. Válvula de fijación en todas las habitaciones. Porcelana de granito Dallage 100/100. Mobiliario de baño incluido. Aire acondicionado Inverter VRF para máxima comodidad. Gas, agua y electricidad en el balcón principal. Accesorios eléctricos modernos y estéticos. Lavadores suspendidos. ¡Ven y descubre un nuevo estándar de vida en Jerusalén!

Localización en el mapa

Mate Yehuda Regional Council, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$4,49M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$866,880
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
Barrio residencial Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Ramat Gan, Israel
de
$9,90M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$2,77M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Inversionista especial / primera compra en TLV. 3 habitaciones renovadas con balcón en un moderno condominio. Edificio bien mantenido con ascensor. Apartamento en la calle. ¡Para ser capturado!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,95M
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,18M
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir