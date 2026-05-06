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Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Hadera, Israel
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ID: 36020
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui ofrece una rara casa dúplex con hermosos volúmenes, muy bien situado en el centro de la ciudad y el lado patio! Características: - Un dúplex de unos 150 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas! - En los pisos 5o y 6o, - Buena cocina, equipada con numerosos trasteros y comedor, - Amplia sala de estar y comedor con acceso a una primera terraza de 6 m2, - 2 dormitorios grandes, - Un baño y un aseo de invitados, - Una lavandería, - Arriba: una suite principal XXL, con su baño privado, - Una magnífica terraza-Souccah de unos 50 m2 expuesto al suroeste! - Limpieza con espacio de almacenamiento integrado, - Cueva en la terraza, - Un refugio en el edificio, - ¡Parking! El dúplex se encuentra en un tranquilo condominio de 6 plantas, bien mantenido, hermoso vestíbulo, ascensor, espacio seguro común en el edificio. Duplex con gran potencial en el corazón de Hadera, cerca de comunidades, tiendas y servicios a un precio increíble! Para una visita, contáctenos, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.

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