  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Mate Yehuda Regional Council

Obra nueva en venta en Mate Yehuda Regional Council

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$3,14M
Una rara oportunidad para adquirir terrenos de construcción en el enclave popular de Motza Illit. Situado en un impasse tranquilo y privado, cerca de la autopista 7, esta parcela excepcional ofrece impresionantes vistas pastorales con vistas a Hadassah Ein Kerem. La propiedad se extiende alr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir