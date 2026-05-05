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Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
de
$1,42M
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18
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ID: 36381
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaDekel

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Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y 2 pasos de la playa

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