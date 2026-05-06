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Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Yam, Israel
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Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
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ID: 36010
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Herzl, 88

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Nuevo ático en una ubicación muy solicitada. Calle tranquila, edificio totalmente renovado con ascensor y estacionamiento. Perfecto para una inversión de alquiler o para residir allí.

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Bat Yam, Israel
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