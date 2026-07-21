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Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod

Asdod, Israel
de
$770,800
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11
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ID: 38850
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

Sobre el complejo

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Referencia: AS 1014 Distrito: Alef Edificio moderno después de Tama 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 124 m2 2 terrazas, incluyendo una espaciosa 15 m2 completamente cerrada por ventanales 5a planta con ascensor Aire acondicionado Gran suite principal con terraza 2 baños Luminoso y amplio apartamento

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Asdod, Israel
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