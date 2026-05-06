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Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat

Ascalón, Israel
de
$605,200
6/5/26
$605,200
5/5/26
$601,640
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ID: 35659
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

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Hermoso apartamento 4 habitaciones en edificio reciente

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Ascalón, Israel
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