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Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation

Ra'anana, Israel
de
$2,35M
6/5/26
$2,35M
5/5/26
$2,33M
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3
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ID: 35766
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Yigael Yadin

Sobre el complejo

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8.5 piezas Cottage con enorme potencial. Frente a un parque. Una calle. Barrio tranquilo. Gran sótano.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
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