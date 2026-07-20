  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces

Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38374
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tours YOO en Park Tzameret en Tel-Aviv Excursión de lujo con guardia, gimnasio, piscina, hammam, sauna y mucho más! 8a planta con 4 ascensores 4.5 piezas 170 m2 + 11 m2 de terraza Mamad 2 baños 3 W.C. 2 plazas de aparcamiento Precio: 6.500.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Asdod, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Barrio residencial Grand 5 pieces a vendre etage eleve avec vue sur la mer maar ashdod
Asdod, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Kfar Saba, Israel
de
$1,34M
Está viendo
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland beit vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir