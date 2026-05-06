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Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
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6/5/26
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ID: 35694
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 32

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Edificio en el corazón de Lev Tel Aviv. Cerca de Rothschild Boulevard, Shouk Carmel y a solo 7 minutos del mar. Hermosas 3 habitaciones + balcón de 85m2 red. 3a planta con ascensor, aparcamiento privado y bodega. 2 amplios dormitorios / 2 baños / bonita sala de estar con vista abierta. Calle tranquila y cerca de tiendas locales. Para ver.

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Tel-Aviv, Israel
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