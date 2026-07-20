  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf kikar hamedina

Barrio residencial Immeuble neuf kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$2,36M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38581
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tashah, 14

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Israel
de
$934,800
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Rishon LeZion, Israel
de
$652,720
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,56M
Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Asdod, Israel
de
$1,08M
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,36M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$1,33M
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique de 4 plantas a 2 minutos de Raanana, Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a un mirpeset de 26 m2. Disfrutamos del sol …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rishon LeZion, Israel
de
$1,15M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Ascalón, Israel
de
$931,520
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir