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Barrio residencial Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer

Tel-Aviv, Israel
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$11,00M
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ID: 35740
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hadassa, 9

Sobre el complejo

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Nuevo en venta exclusivamente Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2 Práctico aparcamiento subterráneo 7a planta Vista al noroeste de la sala de estar (habitación y cocina) y al este de las habitaciones El edificio se benefició de una renovación exterior completa y una renovación de techo totalmente pagada! Las ventajas de la torre: Un nuevo complejo de bienestar en la terraza del techo, incluyendo: * Piscina olímpica * Spacious and modern gym * sauna seca y húmeda * Jacuzzi Custodio en la entrada 24/7 Un gran espacio bien equipado con duchas y aseos Un espacio reservado para los residentes con acceso a un jardín privado Medio ambiente verde

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Tel-Aviv, Israel
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