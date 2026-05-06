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Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav

Netivot, Israel
de
$782,000
6/5/26
$782,000
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$777,400
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ID: 35717
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

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Excepcional ático en Netivot Maarav – 4 habitaciones + terraza Tómate al lujo de un espacio único en el corazón de una zona buscada de Netivot Maarav. Este ático de 120 m2 ha sido transformado de 5 a 4 amplias habitaciones para optimizar la comodidad y la funcionalidad. Situado en la cuarta planta de un edificio de 4 plantas construido en 2015, disfruta de una terraza privada de 68 m2, ideal para disfrutar del sol y organizar momentos agradables con la familia o los amigos. Usted apreciará la proximidad inmediata de todas las comodidades: tiendas, escuelas, transporte y servicios, ofreciendo un ambiente de vida conveniente y agradable. Precio: 2 300 000 Una rara oportunidad para adquirir un ático que combina espacio, comodidad y ubicación privilegiada.

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