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Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,77M
6/5/26
$1,77M
5/5/26
$1,76M
;
6
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ID: 35596
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de la ciudad, y reconocidos establecimientos educativos. Tramway en previsión. 2 ascensores por piso incluyendo uno de Shabat y estacionamiento Entrada temprana 2027 Últimos apartamentos en venta: 3 habitaciones planta baja 60m2 y 71m2 jardín Exposición: dirección norte/este Precio: 3.950.000 sh 3 habitaciones jardín 85m2 y 26,5m2 jardín Exposición : Nordeste Precio: 4.200.000 sh 4 habitaciones 6a planta, 104m2 y 9m2 terraza de la cual una parte succah Exposición noreste Precio: 4.200.000 sh 4 habitaciones planta baja 116m2 y 121m2 jardín Precio: 6.110.000 sh 5 habitaciones jardín, 137m2 y 27m2 jardín Precio: 7.900.000 sh 5 habitaciones 5a planta, 123m2 con 17m2 terraza incluyendo una parte soccah, hermosa vista Exposición : Nordeste Precio 5.200.000 sh Áticos 6 habitaciones Todos los áticos son duplex 137m2 con terraza de 18m2 Precio 7.700.000 sh Pago: 20%/80% Otros posibles medios de pago bajo petición Asunto: Los precios pueden variar Estos precios no incluyen nuestras tarifas de agencia 2% más maam (tva)

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Jerusalén, Israel
Educación
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