  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Azor
  4. Barrio residencial A ne pas manquer location de magasins proche de tel aviv

Barrio residencial A ne pas manquer location de magasins proche de tel aviv

Azor, Israel
de
$1,312
;
Barrio residencial A ne pas manquer location de magasins proche de tel aviv
1
Dejar una solicitud
ID: 38739
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Pueblo
    Azor

Localización en el mapa

Azor, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bakaa appartement 4 pieces lumineux avec terrasse souccah
Jerusalén, Israel
de
$2,886
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$606,800
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer location de magasins proche de tel aviv
Azor, Israel
de
$1,312
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Barrio residencial Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,15M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir