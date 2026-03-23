Barrio residencial A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

En una residencia de lujo situada en la segunda línea del mar en Bat Yam, a pocos pasos de la playa y cerca de Tel Aviv, descubra este magnífico apartamento nuevo, nunca habitado, disfrutando de la garantía del desarrollador. Situado en el piso 28, el apartamento ofrece una vista panorámica al mar completamente sin obstáculos con una exposición noroeste, ideal para disfrutar de un hermoso brillo durante todo el día. Características de la propiedad 135 m2 de espacio habitable Terraza de 15 m2 4 piezas 3 WC 2 baños Mamad (habitación segura) Cocina de alta gama con gran isla central y placa de cocina integrada Gran almacenamiento Espaciosa y luminosa sala de estar Beneficios Guardian 24/7 2 plazas de aparcamiento Cave Ubicación A pocos minutos a pie del tranvía (línea de Tel Aviv Light Rail), acceso rápido a Tel Aviv, cerca de playas, tiendas, restaurantes, cafés y todas las comodidades del centro de la ciudad.