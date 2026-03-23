Barrio residencial A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

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En una residencia de lujo situada en la segunda línea del mar en Bat Yam, a pocos pasos de la playa y cerca de Tel Aviv, descubra este magnífico apartamento nuevo, nunca habitado, disfrutando de la garantía del desarrollador.
Situado en el piso 28, el apartamento ofrece una vista panorámica al mar completamente sin obstáculos con una exposición noroeste, ideal para disfrutar de un hermoso brillo durante todo el día.
Características de la propiedad
135 m2 de espacio habitable
Terraza de 15 m2
4 piezas
3 WC
2 baños
Mamad (habitación segura)
Cocina de alta gama con gran isla central y placa de cocina integrada
Gran almacenamiento
Espaciosa y luminosa sala de estar
Beneficios
Guardian 24/7
2 plazas de aparcamiento
Cave
Ubicación
A pocos minutos a pie del tranvía (línea de Tel Aviv Light Rail), acceso rápido a Tel Aviv, cerca de playas, tiendas, restaurantes, cafés y todas las comodidades del centro de la ciudad.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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