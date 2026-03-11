Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

  1. Realting.com
Asdod, Israel
$2,35M
6
ID: 34566
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Tarshish

Sobre el complejo

Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de estar. En el exterior, una gran terraza con piscina privada de 8 metros por 3, así como un aparcamiento privado. Situado en una zona residencial tranquila y buscada, a pocos minutos en coche de la playa, tiendas y ejes principales de la ciudad. Precio excepcional, muy por debajo del mercado (causa familiar): sólo 7.100.000 (unos 1,8 millones de euros). Una rara oportunidad de no perderse para vivir o invertir en un entorno de calidad en Ashdod.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$721,050
Apartamento de 4 habitaciones 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalén 10a planta, trabajo que se planea Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 1 baño, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado salón, cobertizo en polvo, globo de agua caliente, radiadores, persianas de rodillos Puerta blindada, ascensor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el cor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
