  4. Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Asdod, Israel
de
$1,25M
;
8
ID: 34581
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaTzolelim, 1

Sobre el complejo

Penthouse a Ashdod tiene una gran vista al mar potencial. Ubicación estratégica. 5 habitaciones convertidas en 4 con bodega y aparcamiento privado. Ascensor llega directamente al Ático

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
