Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
¡Nueva venta exclusiva!
Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo
Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street
¡En un nuevo edificio construido por Metropolis!
Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón.
Hermoso y amplio alojamiento.
Sexto piso!
Un acogedor dormitorio principal con balcón.
2 baños y una ducha.
Una plaza de aparcamiento independiente (con suplemento).
El apartamento ofrece servicios de alta gama:
Cocina Hacker (alemán) y electrodomésticos Esko y Gurnier.
Calefacción de suelo en todo el apartamento!
Parquet triple espesor y
Carpintería personalizada en todo el apartamento!
Sistema de alarma.
Sistema de audio.
Automatización casera.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo