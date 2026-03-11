  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Aviv, Israel
$2,25M
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehuda HaMaccabi, 49

¡Nueva venta exclusiva! Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street ¡En un nuevo edificio construido por Metropolis! Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón. Hermoso y amplio alojamiento. Sexto piso! Un acogedor dormitorio principal con balcón. 2 baños y una ducha. Una plaza de aparcamiento independiente (con suplemento). El apartamento ofrece servicios de alta gama: Cocina Hacker (alemán) y electrodomésticos Esko y Gurnier. Calefacción de suelo en todo el apartamento! Parquet triple espesor y Carpintería personalizada en todo el apartamento! Sistema de alarma. Sistema de audio. Automatización casera.

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,505
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$329,175
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalén, Israel
de
$172
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$2,25M
