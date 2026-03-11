Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

¡Nueva venta exclusiva! Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street ¡En un nuevo edificio construido por Metropolis! Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón. Hermoso y amplio alojamiento. Sexto piso! Un acogedor dormitorio principal con balcón. 2 baños y una ducha. Una plaza de aparcamiento independiente (con suplemento). El apartamento ofrece servicios de alta gama: Cocina Hacker (alemán) y electrodomésticos Esko y Gurnier. Calefacción de suelo en todo el apartamento! Parquet triple espesor y Carpintería personalizada en todo el apartamento! Sistema de alarma. Sistema de audio. Automatización casera.