  4. Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Hadera, Israel
de
$717,915
;
10
ID: 34348
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

BZH El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Superficie de 105 m2, - 17a planta en 19, - Super terraza de 40 m2, - Vista del Ecopark, - Un amplio y luminoso salón, - Una cocina elegante, hecha a medida, - Tres hermosas habitaciones, incluyendo una habitación segura y una suite principal con vestidor integrado, - 2 baños, 2 aseos, - Ascenso Shabat, - Aire acondicionado, persianas eléctricas, - Cueva, estacionamiento. Cerca de un centro comercial, escuelas y acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6. De todos modos, una pequeña joya a un precio increíble! Para más información: Raphel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

