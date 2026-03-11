Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera!
Sus características:
- Superficie de 105 m2,
- 17a planta en 19,
- Super terraza de 40 m2,
- Vista del Ecopark,
- Un amplio y luminoso salón,
- Una cocina elegante, hecha a medida,
- Tres hermosas habitaciones, incluyendo una habitación segura y una suite principal con vestidor integrado,
- 2 baños, 2 aseos,
- Ascenso Shabat,
- Aire acondicionado, persianas eléctricas,
- Cueva, estacionamiento.
Cerca de un centro comercial, escuelas y acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6.
De todos modos, una pequeña joya a un precio increíble!
Para más información:
Raphel Benguigui,
Su agente inmobiliario,
Departamento Francés de RE/MAX Hadera.
Licencia No 313736
