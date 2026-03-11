Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

BZH El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Superficie de 105 m2, - 17a planta en 19, - Super terraza de 40 m2, - Vista del Ecopark, - Un amplio y luminoso salón, - Una cocina elegante, hecha a medida, - Tres hermosas habitaciones, incluyendo una habitación segura y una suite principal con vestidor integrado, - 2 baños, 2 aseos, - Ascenso Shabat, - Aire acondicionado, persianas eléctricas, - Cueva, estacionamiento. Cerca de un centro comercial, escuelas y acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6. De todos modos, una pequeña joya a un precio increíble! Para más información: Raphel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736