Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Un jardín dúplex pensó como una casa en la ciudad. 150 m2 de espacio habitable se extendió en dos niveles, con una verdadera separación entre espacios vivos y espacios nocturnos. La sala de estar se abre directamente a un jardín privado de 100 m2, lo que le permite disfrutar plenamente del aire libre a diario. La propiedad tiene 2 baños y 3 aseos, para una organización fluida y funcional. Un apartamento que ofrece espacio y jardín, con el espíritu de una casa.