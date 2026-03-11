  1. Realting.com
  Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Ra'anana, Israel
$4,734
5
ID: 34162
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ahad HaAm

Sobre el complejo

Un jardín dúplex pensó como una casa en la ciudad. 150 m2 de espacio habitable se extendió en dos niveles, con una verdadera separación entre espacios vivos y espacios nocturnos. La sala de estar se abre directamente a un jardín privado de 100 m2, lo que le permite disfrutar plenamente del aire libre a diario. La propiedad tiene 2 baños y 3 aseos, para una organización fluida y funcional. Un apartamento que ofrece espacio y jardín, con el espíritu de una casa.

Ra'anana, Israel
