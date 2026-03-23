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Barrio residencial Immeuble neuf avec parking

Jerusalén, Israel
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$3,05M
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6
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ID: 35022
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Haim Vittel, 42

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Cómodo apartamento de 3 habitaciones en Kiryat Moché, cerca de la siguiente estación de tranvía, en el segundo piso de un pequeño edificio reciente con ascensor. Dos balcones soccah, exposición triple, mamá. Excelente aislamiento, calefacción por suelo radiante y pólvora. El aparcamiento cubierto y la accesibilidad son beneficios reales.

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Jerusalén, Israel
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