  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Jerusalem mamilla david village

Barrio residencial Jerusalem mamilla david village

Jerusalén, Israel
de
$4,15M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34507
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Eliyahu Shama, 1

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baño, 3 aseo + bodega y 1 plaza de aparcamiento.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$805,695
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$5,442
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
Está viendo
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach - 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón - 6a planta con ascensor - Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza - Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto - Aire acondicionado central…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Barrio residencial Raanana est immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,14M
Apartamento de 4 habitaciones situado en la calle Macabi en Raanana. Nuevo edificio. estacionamiento en el sótano. 4 planta terraza soukka
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,54M
PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un luminoso y elegante entorno de vida de alta gama con vistas panorámicas y sin ob…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir