Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

En venta, un apartamento renovado y luminoso de 3 habitaciones, situado en la tercera línea de mar, en un edificio renovado. La propiedad está muy bien mantenida, perfecta para inversión o residencia. Características de la propiedad: Superficie construida: 72 m2 Balcón : 10 m2 Situado en la segunda planta con ascensor 3 piezas Cocina mejorada con placas de horno y gas Aire acondicionado Nuevas puertas y entrada a un edificio limpio Estacionamiento privado cubierto (no robótico) Ubicación: Cerca del mar Cerca de la estación de tranvía de luz Fácil acceso al transporte público Cerca de supermercados, cafeterías y restaurantes Cerca de Ha'atzmaout Boulevard y su parque verde