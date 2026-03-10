Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En venta, un apartamento renovado y luminoso de 3 habitaciones, situado en la tercera línea de mar, en un edificio renovado. La propiedad está muy bien mantenida, perfecta para inversión o residencia.
Características de la propiedad:
Superficie construida: 72 m2
Balcón : 10 m2
Situado en la segunda planta con ascensor
3 piezas
Cocina mejorada con placas de horno y gas
Aire acondicionado
Nuevas puertas y entrada a un edificio limpio
Estacionamiento privado cubierto (no robótico)
Ubicación:
Cerca del mar
Cerca de la estación de tranvía de luz
Fácil acceso al transporte público
Cerca de supermercados, cafeterías y restaurantes
Cerca de Ha'atzmaout Boulevard y su parque verde
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo