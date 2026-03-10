  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Yam, Israel
de
$705,375
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34904
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En venta, un apartamento renovado y luminoso de 3 habitaciones, situado en la tercera línea de mar, en un edificio renovado. La propiedad está muy bien mantenida, perfecta para inversión o residencia. Características de la propiedad: Superficie construida: 72 m2 Balcón : 10 m2 Situado en la segunda planta con ascensor 3 piezas Cocina mejorada con placas de horno y gas Aire acondicionado Nuevas puertas y entrada a un edificio limpio Estacionamiento privado cubierto (no robótico) Ubicación: Cerca del mar Cerca de la estación de tranvía de luz Fácil acceso al transporte público Cerca de supermercados, cafeterías y restaurantes Cerca de Ha'atzmaout Boulevard y su parque verde

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalén, Israel
de
$2,445
Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Super appartement neuf
Jerusalén, Israel
de
$808,830
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
ático 5 piezas 127 m+ 60 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento pequeño edificio Pie completo calle tranquila
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Mostrar todo Barrio residencial Quartier calme
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
en el corazón del distrito de tid beit, apartamento 3 p espacioso y luminoso, vista gagee
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 habitaciones (incluyendo el sótano) 5a planta (muy alta) 121 m2 más un balcón de 12 m2 con vista…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir