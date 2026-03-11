  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux

Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux

Tel-Aviv, Israel
$3,10M
9
ID: 34171
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Bonito apartamento situado en el piso 15. Vista impresionante de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamada se convierte en un vestidor. salón, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. terraza de 22 m2 con cocina exterior estacionamiento y bodega

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$705,375
Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
A Barnea a arroz de jardin spacieux
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$850,526
Muy hermoso proyecto de tienda en el murciélago Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027
Immobilier.co.il
