  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Jerusalén, Israel
$869,022
5
ID: 34125
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shalom Yehuda, 3

Sobre el complejo

Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como varias tiendas cercanas situadas en un centro comercial, situado en el corazón de Talpiot, cerca de las carreteras, el tranvía está a 15 minutos a pie de Baka. Este proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, planta baja, mini áticos y áticos. Disponible en dic 2026 3 p 77m2 y 8.4m2 terraza 3 p 81m2 y entre 8 y 12m2 terraza 3 p 87m2 y 10 m2 de terraza 4 p 105m2 y entre 12 y 18m2 4 p 98m2 y terraza entre 10 y 13m2 4 p102m2 y terraza entre 10 y 13m2 5 p 122m2 y terraza entre 13 y 16m2 Los precios comienzan a 2.775.000 sh y cada apartamento viene con bodega y estacionamiento 4 habitaciones de 105m2 con terraza de 13m2, aparcamiento y sótano de la primera planta Precio desde 3.754.000 sh Ático de 4 habitaciones de 140m2 con hermosa terraza de 33m2. Mini ático de 4 habitaciones de 136m2 con hermosa terraza de 118m2 Método de pago: 15% en la firma 15% cada 5 meses 15% en entrega clave (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
